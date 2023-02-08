إطلاق النسخة الـ 13 من جائزة المؤرخ الشاب

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، النسخة الـ13 من جائزة المؤرخ الشاب، بهدف تعزيز الانتماء للوطن، والولاء لقيادته، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتنمية الوعي التاريخي، وتنمية المهارات في البحث والنقد والتحليل لدى الشباب، وحثّهم على حفظ تاريخ دولة الإمارات وحماية تراثها الأصيل، وتأصيل قيمة التسامح وحوار الحضارات كركائز أساسية على طريق الـ50 عاماً المقبلة.

وقال مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة حمد الحميري: «استطاعت الجائزة أن تثبت مكانتها لدى الطلبة على صعيد مدارس الدولة، لاسيما أنه يتم في كل دورة تكريم الفائزين، ويصدر الأرشيف والمكتبة الوطنية كتاباً يتضمن البحوث الفائزة».