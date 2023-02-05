«غاليمار» تُصدر رواية أخيرة للكاتب سيلين عُثر عليها بين مخطوطاته

تصدر في أبريل المقبل رواية لم يسبق أن نُشرت للكاتب الفرنسي لوي فردينان سيلين، عُثر عليها بين مخطوطاته، وتحمل عنوان «إرادة الملك كروغولد»، بحسب ما أعلنت دار «غاليمار» الباريسية للنشر. وأشارت الدار في برنامج لمنشوراتها المقبلة إلى أن رواية سيلين (1894-1961) التي تدور أحداثها في العصور الوسطى تصدر في 27 أبريل.

وأوضحت «غاليمار» أنها ستنشر نسختين من الرواية، إحداهما طبعها المؤلف على الآلة الكاتبة «في النصف الأول من ثلاثينات القرن العشرين»، وعنوانها «أسطورة الملك رينه»، والثانية هي المخطوطة التي تحمل العنوان المعتمد، و«يرجع تاريخها على الأرجح إلى ما بين عامي 1939 و1940». وشرحت الدار أن هاتين المخطوطتين «غير المنشورتين وغير المكتملتين تعودان إلى المشروع نفسه، وتتميز إحداهما عن الأخرى بتطورات أسلوبية وسردية كبيرة». وأُخذت النسختان من بين 1200 ورقة مخطوطة تركها سيلين. وستكون «إرادة الملك كروغولد» آخر رواية تصدر استناداً للمخطوطات.