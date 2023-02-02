انطلاق مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل

انطلقت أمس في حديقة النخيل بالشارقة، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمشاركة متميزة لجمعيات وجهات عدة.

وازدحمت أرض المهرجان بطلبة المدارس، ومحبي القراءة، وسط عناوين بأسعار رمزية تراوح بين درهم و20 درهماً.

ودعت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منى عبدالكريم اليافعي، الجميع إلى زيارة المهرجان الذي يستمر أربعة أيام، وتأسيس مكتباتهم الخاصة من الكتب المستعملة والجديدة التي يتيحها المهرجان بأسعار تناسب الجميع.

وقالت إن «من أهمّ أهداف المهرجان تعزيز قيمة الكتاب وأهميته عبر تشجيع القراءة وحب الاطلاع، وتنمية وتعزيز روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، وتوفير إيرادات مالية لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بطريقة مبتكرة».