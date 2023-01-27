عجائب الحياة البرية والطبيعة تلقتي في «إكسبوجر»

يتيح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» لجمهوره وزوّاره فرصة التعرف إلى عجائب وجماليات العالم الطبيعي، عبر جمعه 12 مصوّراً من نخبة المتخصصين في تصوير الطبيعة والحياة البرية لعرض أعمالهم، والمشاركة في سلسلة من الندوات والحوارات الملهمة، التي تناسب جميع الزوّار من مختلف الاهتمامات والتخصصات كالعلماء وأنصار قضايا البيئة، والمصممين، وجامعي الفنون، والمتخصصين في صناعة السينما والأفلام الوثائقية.

تركز مجموعة من المعارض على الحياة البرية والمخلوقات الحية التي تعيش في مناطق مختلفة من كوكبنا، منها معرض للمصور لوران بايو، بعنوان «قطط برية بالأبيض والأسود» يحتفي بالقطط الإفريقية وبيئتها الطبيعية، ومعرض «انقرضت أو على وشك الانقراض: حشراتٌ في خطر» للمصور ليفون بيس، الذي ينشر الوعي بأنواع الحشرات المنقرضة أو المهددة بالانقراض، ومعرض المصور طالب المري، الذي يحمل عنوان «فن الزراف»، ويتضمن مجموعة من الصور التي تستعرض جمال الزرافات في البراري الإفريقية.

ويقدم معرض «الذئاب القطبية في عالم أكثر احتراراً» للمصور رونان دونوفان، سلسلة من صور الذئاب القطبية في موطنها الطبيعي، كما يوثق المصور سيرجي بيتاميتز في معرض «الحياة في البريّة» مشروعاً طويل الأمد لجهود حماية الكلاب البرية الإفريقية، ويروي معرض «مسار الفهد» للمصور كارلتون وارد قصة فهود ولاية فلوريدا، حيث يسلط الضوء على رحلة تلك القطط البرية المعرضة للانقراض وتعافيها والتحديات التي تواجهها.

وتجسّد عدد من المعارض جمال العالم الذي نعيش فيه مصطحباً الزوّار في رحلة إلى مناطق جديدة لم يسبق لهم زيارتها،

ولطالما كان تصوير الطبيعة والحياة البرية عامل جذب كبير في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي سيقدم للزوّار فرصة التعرف إلى تجارب أفضل مصوري العالم في هذا المجال، وشراء عمل فني والحصول على خدمات الطباعة والتأطير.