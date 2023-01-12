بالارو الإيطالي.. حيٌّ ينبض بثقافات وتاريخ

يشتهر حي بالارو بمدينة باليرمو في الجنوب الإيطالي بأنه متعدد الثقافات والأحداث التاريخية، ويعد الحي المفضل لدى الشباب والطلبة، حيث يتمتع بدرجة أكبر من الحيوية مقارنة بالحيين التاريخيين الآخرين، وهما إل كابو ولا كالسا، وفي هذا الحي رسم الفنان إيجور سكاليسي بالمينتري، لوحات على واجهات مبانٍ كثيرة، مستخدماً أسلوبه في فن الشوارع.

وعلى بعد دقائق، سيراً على الأقدام وعلى أعلى تل كان يسكنه على مر القرون الفينيقيون والعرب والبيزنطيون، يقع أبرز معلم في باليرمو، وهو القصر النورماندي.