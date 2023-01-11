الحلقة الثانية من «أمير الشعراء» تنطلق الليلة

تنطلق الليلة ثانية حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وتشهد الحلقة منافسة أربعة شعراء، هم: شريهان الطيب (السودان)، ونجاة الظاهري (الإمارات)، وعبدالواحد بروك (المغرب)، ومحمد اليوسف (البحرين).

وأسفرت الحلقة الأولى عن تأهل الشاعر السعودي إبراهيم حلّوش بدرجة 47 من أصل 50، أما بقية الشعراء فينتظرون حلقة الليلة للإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: سيدي محمد المهدي، وأسماء جلال، ودانا محمود، إذ يعود اختيار شاعرين آخرين إلى تصويت الجمهور من ضمن الثلاثة المتبقين.