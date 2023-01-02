من أعلى نقطة.. رأس الخيمة ترسل أمنيات سعيدة بالعام الجديد

على وقع أنغام وموسيقى ساحرة، وبعرض مبهر للألعاب النارية على مدار 12 دقيقة متواصلة، حبست أنفاس آلاف الزوار القادمين من كل أنحاء العالم، استقبلت رأس الخيمة العام الجديد محطمةً من خلاله رقمين قياسيين ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونجحت الإمارة بتعزيز رقمها القياسي السابق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة «أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد» من خلال 671 طائرة بدون طيار، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد عن فئة «أكبر جملة تم تشكيلها في السماء بواسطة الطائرات بدون طيار» باستخدام 673 طائرة بدون طيار، لتحقق الوجهة بذلك نجاحات إضافية عالمية المستوى.

وحظي العرض بمتابعة زوار من أنحاء العالم، واشتمل على تقنيات مذهلة، بما في ذلك تشكيلات نفذتها الطائرات بدون طيار، وأضواء النانو، وتنسيقات متناغمة من الألوان والأشكال تتحرك على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية. وامتد العرض على مسافة تزيد على 4.7 كيلومترات، وبارتفاع 1100 متر، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 458 طائرة بدون طيار.

أما ذروة العرض، فكانت مع وصول الطائرات لأعلى نقطة على الإطلاق لإرسال أمنيات سعيدة للعام الجديد (Happy New Year 2023)، ثم الانتقال بسلاسة لتشكّل شعار إمارة رأس الخيمة الشهير RAKashida، والذي يعكس توجهات ورؤى الإمارة كوجهة سياحية عالمية. وتم استلهام الشعار الجديد من مفهوم «الكشيدة» التي تربط الحروف لتشكل الكلمات باللغة العربية، ويمثل الشعار العناصر الطبيعية الثلاثة المميزة للإمارة، والمتمثلة في البحر الهادئ ذي المياه المتلألئة، والصحراء بكثبانها المتموجة، والجبال الشاهقة والمذهلة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس: «مرة أخرى، استطاعت الإمارة تأكيد حضورها الراسخ باعتبارها وجهة سياحية رائدة تستقطب الزوار من أنحاء العالم. ويسرنا أن نشهد خلال احتفالية رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة #RAKNYE2023 تعزيز الإمارة لأرقامها القياسية المسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إضافة إلى حرص آلاف الزوار من أنحاء العالم على التوجه إلى الإمارة للاحتفاء بالسنة الجديدة، والاستمتاع بالتجارب المذهلة التي نوفرها، ولاشك أن هذه الاحتفالية تجسّد بداية رائعة لما سيغدو عاماً حافلاً بالحيوية والتطلع لمستقبل أكثر ازدهاراً، لاسيما أننا نواصل المضي قدماً في جهودنا لتعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة لا ينبغي تفويت زيارتها في عام 2023».

وتسنى لآلاف الضيوف الذين اختاروا الإقامة في فنادق جزيرة المرجان والحمرا مشاهدة عرض الألعاب النارية المدهش، بينما تابع آلاف آخرون الاحتفالات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني raknye.com. وشهدت الاحتفالات حضور ما يزيد على 30 ألف زائر إلى الإمارة، في حين شهدت فنادق الإمارة إشغالاً كاملاً، ما يجعله العرض الأكثر زيارة حتى الآن. لتغدو بذلك #RAKNYE2023 الاحتفالية التي شهدت حضور أكبر عدد من الزوار حتى تاريخه.

أجواء صديقة للعائلة

انطلاقاً من سعيها لتوفير تجربة مشاهدة مثالية يستمتع بها الزوار من كل الأعمار والفئات، حرصت رأس الخيمة على تنظيم احتفالية بأجواء صديقة للعائلة في جزيرة المرجان. وشمل ذلك تشييد منصة مشاهدة، تتيح إطلالات بانورامية مباشرة على عرض الألعاب النارية الذي انطلق مع انتصاف الليل، إذ اجتمع الزوار معاً للاستمتاع بأمسية لا تُنسى. كما شهدت الاحتفالية حفلاً موسيقياً بمشاركة عدد من أبرز منسقي الأغاني والفنانين في دولة الإمارات، إضافة إلى عروض ساحرة شبيهة بالكرنفال وغناء الكاريوكي على خشبة المسرح، وعربات طعام، وغيرها.

• 30 ألف زائر حضروا الاحتفالات في رأس الخيمة.

• 12 دقيقة متواصلة من الألعاب النارية حبست الأنفاس خلال العرض.