«ليلة عود» في قلعة الفجيرة

نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الحفل الموسيقي «ليلة عود» بمشاركة مجموعة من عازفي العود في الأكاديمية، تحت إشراف مدير عام الأكاديمية علي عبيد الحفيتي، وقيادة أستاذة العود آمال أحمد ميناء، في بيت الفن بقلعة الفجيرة.

وتضمن الحفل عزفاً لمقطوعات موسيقية لأنواع مختلفة من المقامات والقوالب الموسيقية كاللونجا والسماعيات ومقطوعات عربية وشرقية ومن تراث الإمارات، بحضور عدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وجمهـور واسع من داخل إمارة الفجيرة وخارجها.

وقال علي عبيد الحفيتي إن «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، تعمل على تكريس الموسيقى العربية الأصيلة، وإحياء الآلات الوترية الشرقية، ومن أبرزها آلة العود، التي خصص لها في الأكاديمية قسم كامل، تحت إشراف أساتذة مختصين يعملون على تدريس تقنيات العزف على آلة العود بمختلف أساليبها».