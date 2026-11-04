نهيان بن مبارك يشهد احتفال كليات التقنية العليا بتخريج أكبر دفعة في تاريخها

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج أكبر دفعة في تاريخها، تضم أكثر من 6.700 خريج وخريجة من العام الأكاديمي 2025-2026، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في "الاتحاد أرينا" بأبوظبي، تحت شعار "جذور راسخة... وأثر مستدام"، بمشاركة خريجي مختلف فروع الكليات على مستوى الدولة.

وإلى جانب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حضر الحفل وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبدالرحمن العور، ومدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور فيصل العيان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وخريجين من دفعات سابقة، وأسر خريجي دفعة 2026.

وهنأ الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بهذه المناسبة، خريجي دفعة 2026 وأسرهم، مشيراً إلى أن تخريج هذه الدفعة يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة الكليات، ويعكس الأهمية التي توليها الدولة للاستثمار في الإنسان وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق أولوياتها التنموية والاقتصادية، مؤكداً ثقته بأن يواصل خريجو هذه الدفعة مسيرة الأجيال التي سبقتهم، وأن يكون لهم دور فاعل في تشكيل مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ازدهارها.

وقال: "تنطلق مسيرة كليات التقنية العليا من رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان في صميم التنمية، وتؤمن بأن بناء اقتصاد تنافسي ومستدام يتطلب الاستثمار المتواصل في المعرفة والمهارات والمواهب الشابة. وعلى مدى ما يقارب أربعة عقود، تطورت الكليات بالتوازي مع تطور الدولة، وساهمت في إعداد أجيال من الكفاءات التي شاركت في بناء قطاعاتها الحيوية. واليوم، ومع تسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تتعزز مسؤوليتنا في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواكبة هذه التحولات، والمشاركة في تحقيق مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار والتنافسية، وتطوير القطاعات المستقبلية."

شهد الاحتفال عرضاً مرئياً استعرض مسيرة كليات التقنية العليا منذ تأسيسها عام 1988، وأبرز المحطات التي شهدتها على مدى ما يقارب أربعة عقود، والدور الذي اضطلع به معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في تأسيس الكليات وتطوير نموذجها التعليمي.

كما سلط العرض الضوء على تطور الكليات ومساهمتها في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية لمواكبة احتياجات المجتمع والاقتصاد.

وتضمن الحفل أيضاً عرضاً مرئياً آخر أبرز إنجازات الكليات بالأرقام والمؤشرات، مستعرضاً نمو أعداد الطلبة، وتوسع البرامج والتخصصات الأكاديمية، وتطور البنية التحتية والمرافق التعليمية، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته الكليات على امتداد مسيرتها.

وتم بعد ذلك الاحتفاء بخريجي دفعة 2026، حيث جرى الإعلان عنهم بحسب تخصصاتهم الأكاديمية، ووقفوا لتلقي التحية والتقدير وسط مشاركة أسرهم والحضور.

كما تضمن البرنامج الكشف عن جوائز مخصصة للطلبة المتميزين، وأداء قسم الولاء، قبل استكمال مراسم تكريم الخريجين المتفوقين على المسرح.

وسجلت دفعة العام الأكاديمي 2025-2026 نمواً بنحو 43% في أعداد الخريجين مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية التي ترفد بها الكليات سوق العمل في مجموعة واسعة من التخصصات التطبيقية والمهنية.

وتوزع الخريجون على فروع الكليات في مختلف إمارات الدولة، بواقع 1.640 خريجاً وخريجة في أبوظبي، و1.145 في الشارقة، و930 في العين، و896 في دبي، و887 في رأس الخيمة، و729 في الفجيرة، و179 في الظفرة، و360 من كلية خليفة بن زايد الجوية وكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في تجسيد للامتداد الوطني لمخرجات الكليات ودورها في رفد القطاعات الاقتصادية بالكفاءات من مختلف مناطق الدولة.

ويتعزز هذا الانتشار مع افتتاح فرع الكليات الجديد في مصفوت بالمنطقة الوسطى خلال العام الأكاديمي 2026-2027، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى برامج التعليم التطبيقي وإتاحتها أمام مزيد من الطلبة في المنطقة.

وترافقت الزيادة في أعداد الخريجين مع نتائج متميزة على المستوى الأكاديمي، إذ حقق أكثر من 12% من خريجي العام الأكاديمي 2025-2026 معدلات تراكمية بلغت 3.5 فأعلى، فيما أتم 14 خريجاً وخريجة دراستهم بمعدل تراكمي كامل بلغ 4.0. وضمت قوائم الخريجين 804 خريجين وخريجات من فئتي الامتياز ومرتبة الشرف.

من جانبه، أكد الدكتور فيصل العيان، أن الاحتفاء بأكبر دفعة خريجين في تاريخ كليات التقنية العليا يمثل محطة متميزة في مسيرتها، ليس فقط في ضوء نمو أعداد الخريجين بنحو 43% مقارنة بالعام السابق، وإنما أيضاً لما تعكسه نتائجهم من تقدم في تطوير البرامج والمسارات التعليمية، والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية والمهنية.

وقال: "نفخر بتخريج هذه الدفعة الاستثنائية من أبناء وبنات الإمارات، وبما حققوه من تفوق وإنجازات خلال سنوات دراستهم، والتي تعكس ما اكتسبوه من معارف ومهارات وخبرات عبر تجربة تعليمية حرصنا على تطويرها باستمرار لتواكب تطلعاتهم واحتياجات سوق العمل. وتقوم هذه التجربة على نموذج تعليم تطبيقي يوفر مسارات أكاديمية ومهنية مرنة ومتنوعة، ويجمع بين الدراسة والتدريب العملي، ويتيح للطلبة المشاركة في المشاريع والأنشطة والمسابقات التخصصية، بهدف تنمية قدراتهم وتوسيع خياراتهم للانطلاق في مسيرتهم المهنية أو مواصلة دراستهم الأكاديمية."

من جهتهم أشاد عدد من الشخصيات القيادية التي حضرت حفل التخريج بما حققه خريجو دفعة 2026، وبجهود كليات التقنية العليا في تخريج أجيال من الكفاءات المؤهلة للتميز والنجاح في سوق العمل، مؤكدين أهمية التعليم التطبيقي في إعداد الشباب وتزويده بالمهارات والخبرات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية بالدولة.

وأكد المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية سعيد محمد الرقباني، أن الاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم يمثل إحدى أهم ركائز التنمية في الدولة.

من ناحيتها قالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي هالة يوسف بدري: "نحتفي اليوم بجيل جديد من الخريجين الذين يمتلكون المعارف والمهارات والطموح للمساهمة في تشكيل مستقبل الدولة. وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة لما تعكسه من تنوع المواهب والتخصصات التي تحتضنها الكليات، حيث لم تعد الفرص المهنية تقتصر على المسارات التقليدية، بل تتسع لتشمل مجالات الإبداع والتصميم والتكنولوجيا والصناعات الثقافية. ونتطلع إلى رؤية هؤلاء الخريجين يوظفون قدراتهم وأفكارهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة إلى المجتمع والاقتصاد."