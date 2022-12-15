أسبوعان مع العلوم والسفاري في حديقة الحيوانات بالعين

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين مخيمها الشتوي الـ38 تحت شعار «مخيم العلوم»، الذي يستمر أسبوعين من الاستكشافات والتجارب المعرفية في مختلف مجالات العلوم، مستهدفاً المشاركين المبتكرين في مجالات البيئة والعلوم والفنون والرياضيات والتكنولوجيا بما ينسجم مع أهداف الحديقة في حماية الحياة البرية وتقديم التعليم التفاعلي الابداعي.

ويتيح المخيم - لجميع المشاركين الصغار من عمر ست سنوات إلى 14 عاماً - اكتساب معارف متعددة مثل بناء الشخصية ومهارات التواصل الاجتماعي والعمل ضمن فرق متعددة الهوايات والاهتمامات لتنمية مهاراتهم الحياتية وإثرائهم بالمعلومات والمعرفة في قالب تعليمي ترفيهي.

وسيتجول المشاركون في كل مرافق الحديقة، ويتعرفون عن قرب إلى الحيوانات وجولات خلف الكواليس، بالإضافة إلى جولة سفاري العين الممتعة والتعرف إلى المختبر وزيارة الصرح المعماري المستدام الفريد من نوعه مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.