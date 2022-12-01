500 عمل في معرض للفنون المستدامة

بمعرض للفنون المستدامة، شاركت الجمعية الدولية للألوان المائية في احتفالات عيد الاتحاد الـ51، إذ قدّم مبدعون مواطنون ومقيمون ضمن مبادرة «روح الإمارات»، التابعة للجمعية، أكثر من 500 عمل فني مستدام.

وقدمت المبادرة منصة للمجتمع للتفاعل عن كثب مع المحترفين والمبتكرين، وتشجيع الفنانين على إنشاء وتعزيز الفن المستدام، وجعل الألوان المائية الطريقة المفضلة في أنحاء الإمارات، كما عقدت ورش عمل وندوات ما بين جامعة دبي، والجامعة الكندية بدبي، واختتمت في مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الماضي.

وشهد الفعاليات الفنانون عبدالقادر الريس، وخليل عبدالواحد، وفيصل عبدالقادر بستكي، وأحمد الركني، وسمية الريس.

من جهته، قال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن «(روح الإمارات) مثال حقيقي لإبراز المواهب والثقافة الإماراتية الثرية السائدة، ولأول مرة يجتمع فنانون مواطنون ووافدون للتعاون من أجل التنمية المستدامة من خلال الفن والثقافة».

بينما أكد رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى بستكي، أن «الفن هو الإبداع الذي يلهم الابتكار ويشكل عالم اليوم. ومن أجل استدامة المنتج، لا ينبغي أن نركز فقط على الابتكار والهندسة والتكنولوجيا، ولكن أيضاً على الجماليات».

من ناحيتها، قالت رئيسة الجمعية الدولية للألوان المائية العربية IWS Arabia مرينماي سيباستيان، إن «الاستدامة من خلال الفن هي طريقنا للحفاظ على حضور متجدد لجميع أشكال الفن. وحان الوقت لتثقيف شبابنا حول ما هو مفيد للبيئة، لنضمن إنشاء منصات للنمو والاستدامة».