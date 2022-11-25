جائزة الأدب العربي في فرنسا للمناعي عن هاويته «الجميلة»

فاز الروائي التونسي يامن المناعي بجائزة الأدب العربي في فرنسا عن روايته «الهاوية الجميلة» (بيل أبيم) التي تتناول موضوع العنف في المناطق الأكثر فقراً في بلاده.

وأطلقت مؤسسة جان لوك لاغاردير باسم الصناعي والقطب الإعلامي الفرنسي (1928-2003)، ومعهد العالم العربي برئاسة وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ الجائزة عام 2013 ويحصل الفائز بها على 10 آلاف يورو.

ويقيم يامن المناعي (42 عاماً) في فرنسا منذ أن كان في الـ18. وتتناول روايته الصادرة بالفرنسية عن منشورات إليزاد التونسية، قصة صبي في الـ15 سجن بعدما قتل والده.

وأشادت لجنة التحكيم بـ«الرواية القصيرة المشوقة المكتوبة بأسلوب بسيط وقويّ في آن، والتي تفضح من خلال مسار مراهق متمرّد، مظالم المجتمع القاسي في الضواحي الشعبية التونسية».