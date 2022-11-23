فعالية حكاية تضيء على النسيج المتنوّع في الإمارات

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق النسخة الثامنة من فعالية حكاية بمناسبة اليوم الوطني الـ51، وفي إطار الفعاليات التي تنظمها أبوظبي احتفاءً باختيارها مدينة الموسيقى من قبل منظمة اليونسكو.

وستنظم فعالية حكاية في الساحة الشرقية للجامعة في 28 الجاري، إذ تجمع نخبة من الشعراء وفناني الإلقاء والكلمة والموسيقيين ورواة القصص من مختلف الثقافات للاحتفاء بالتنوّع الثقافي الفريد الذي تحتضنه دولة الإمارات.

ويستند موضوع الفعالية هذا العام إلى عنوانها «حكاية»، إذ تدعو الفنانين إلى مشاركة قصصهم حول الانتماء والعائلة والتراث والأمة من خلال الشعر والغناء وفن الإلقاء، مع استكشاف المعاني العميقة التي تحملها هذه الموضوعات وارتباطها الفريد بكل إنسان.