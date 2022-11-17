جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تكرم الفائزين في الدورة الثانية

كرمت جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، الفائزين في الدورة الثانية التي كانت بعنوان «دار الوصل»، حضره عدد كبير من الشعراء والمثقفين والإعلاميين والمشاركين في المسابقة.

واستقبلت الدورة الثانية نحو 54 مشاركة، وبلغ عدد المشاركين في حقل الدراسات الأدبية 18، وفي حقل الإلقاء لطلبة المدارس 12، وفي حقل القصيدة النبطية 24، وتم اختيار الشاعر سيف السعدي لجائزة الشخصية الأكثر عطاءً في الشعر بدولة الإمارات، تقديراً لدوره الرائد في إثراء المشهد الشعري الإماراتي والخليجي.

وكان مجلس أمناء الجائزة قد أقام ندوة ثقافية على هامش فعاليات الدورة الثانية لجائزة عوشة بنت خليفة السويدي، لمناقشة الدراسات الأدبية كافة التي شاركت في المسابقة، وإتاحة الفرصة للمتسابقين لعرض دراساتهم بشكل موسع. وقد شهدت الندوة هذا العام حضوراً لافتاً من جميع الفئات العمرية المهتمة بالشعر النبطي.