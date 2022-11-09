مؤلف إيطالي يكشف أسرار المبدع الناجح

كشف الصحافي والناقد الموسيقي الإيطالي، أليساندرو باريكو، لزوّار معرض الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، جوانب من أسرار الكتابة وإنجازات الروائيين في بلاده، علاوة على كتابه «بلا دم»، الذي اختارته النجمة أنجلينا جولي ليكون مشروعها الإخراجي الخامس.

وأضاء مؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، الذي تمتد مسيرته على أكثر من 30 عاماً، على أبرز أعماله التي تُرجم معظمها إلى لغات عدة، إلى جانب أعمال أخرى كتبها باللغة الإنجليزية وأكسبته شهرة كبيرة. وأضاف باريكو: «الكتابة عملية طبيعية وموهبة قائمة على الشغف قبل أن تكون مهنة، فهي رحلة حياة لاستكشاف ذواتنا، والكاتب لن يكون عظيماً ومؤثراً إلا عندما يحوّل هذا النوع من الشغف إلى نصّ يستلب عقول قرّائه المحليين والعالميين، ويلامس قلوبهم».