من يكتب التاريخ في «العصر الرقمي؟».. باحثان يحاولان الإجابة

أكّد متخصصان في علم التاريخ على أنّ تدوين وتوثيق وكتابة التاريخ في عصر الرقمنة والتكنولوجيا يحتاج إلى دقة وموثوقيّة وأمانة أكثر من أي وقت مضى.

واعتبر المشاركان في ندوة «كتابة التاريخ في العصر الرقمي»، التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن برنامج إيطاليا ضيف الشرف، أنّ السؤال الجدلي «من يكتب التاريخ؟» سيبقى محل خلاف. وجمعت الجلسة بين الباحثة الإماراتية شيخة الجابري، وعالم المصريات الإيطالي كريستيان غريكو. وقالت الجابري: «إن مهمة كتابة التاريخ حسّاسة وخطيرة جداً».