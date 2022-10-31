مهرجان التمور العُمانية ينطلق اليوم

ينطلق اليوم مهرجان التمور العُمانية الثامن الذي يعد أكبر حدث زراعي في سلطنة عُمان، ويستمر حتى السادس من نوفمبر المُقبل، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويهدف المهرجان إلى الترويج لمنتجات التمور العُمانية واستقطاب الزوار والسياح للتعريف بأنواع التمور العُمانية، وتشجيع المنتجين والمزارعين على الاهتمام بأشجار النخيل والحفاظ عليها.

وتتضمن النسخة الثامنة للمهرجان، الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية، ومعرضاً للصور الفوتوغرافية في محور النخيل، إضافة إلى مسرح للأطفال يقدم عروضاً وشخصيات كرتونية، وركن للألعاب والتلوين والعديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.