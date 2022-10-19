«تراث الإمارات» و«جمعة الماجد» يحتفيان بيوم الوثيقة العربية

بمناسبة يوم الوثيقة العربية الذي يوافق 17 أكتوبر، نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات في أبوظبي جلسة حوارية بعنوان «الوثيقة التاريخية الإماراتية إضاءة إيستيمولوجية».

وشارك في الجلسة التي أدارتها مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث فاطمة المنصوري كل من المؤرخ المتخصص في تاريخ منطقة الخليج العربي الدكتور سيف البدواوي، والمؤرخ والباحث في التراث والتاريخ المحلي علي المطروشي، والباحث في التاريخ والموروث الإماراتي سعيد السويدي.

كما نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، جلسة حاضر فيها المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في المركز، الدكتور طه محمد نور أبوالخير، وعبدالجليل أحمد عبدالله، من مملكة البحرين، وهو مدون وجامع للوثائق البحرينية.

وقدم عبدالجليل ورقة بعنوان «تعريف وثائق فترة حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين وتوابعها (1869 - 1932)»، والذي اتَّسم عهده بالازدهار والنماء والأمن والأمان، وعرض 18 وثيقة في مواضيع مختلفة مثل الصرف والقبض والتملك، وكشف من خلال تلك الوثائق عن كثير من جوانب السياسة والاقتصاد في تلك الفترة الزمنية من حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

بينما تطرق الدكتور طه إلى مفهوم معايرة نظم إدارة الوثائق والأرشيف وأهميتها، مع عرض التحديات التي تواجه تلك النظم في الحاضر والمستقبل، مضيئاً على مكونات الوثائق الإلكترونية والأرشفة الإلكترونية والفرق بينهما. واستعرض طرق ومنهجية بناء نموذج معايرة نظم إدارة الوثائق والأرشيف.