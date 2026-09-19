«بيورهيلث» تطلق نظاماً ذكياً لمعالجة وثائق «ضمان»

أطلقت مجموعة «بيورهيلث» نظاماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمعالجة الوثائق التابعة للشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان»، بهدف تبسيط عمليات التأمين الصحي وتعزيز دقة وسرعة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين عضو في الإمارات.

ويعالج النظام الذكي أكثر من 60 مليون وثيقة سنوياً، وسط توقعات بتحويل أكثر من 80% من الوثائق إلى صيغة رقمية، بما يسهم في خفض زمن المعالجة إلى دقائق، وتقليل الأعمال اليدوية المتكررة بأكثر من 50%، وإتاحة توجيه جهود فرق «ضمان» نحو مهام ذات قيمة مضافة، تشمل كشف الاحتيال وضمان الجودة السريرية ودعم الأعضاء.

وتوفر المنصة لأعضاء «ضمان» وشبكتها من مقدمي الرعاية الصحية تجربة أسرع وأكثر موثوقية، من خلال اختصار زمن إدخال البيانات وتحديد المعلومات غير المكتملة عند التقديم، بما يحدّ من الأخطاء ويقلل الحاجة إلى المتابعة الإضافية.