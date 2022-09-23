«أجوان».. خيال علمي بنكهة إماراتية

في منجز فني جديد يُضاف إلى مشروعات الشارقة الثقافية السبّاقة، احتفت مؤسسة (فن) بإطلاق «أجوان»، أول مسلسل خيال علمي عربي بالرسوم المتحركة، سيكون متاحاً للجمهور على منصة شاهد، التابعة لمجموعة «إم بي سي»، ويُؤدّي أصواته نخبة من الفنانين العرب، من أبرزهم: الفنانة رشا رزق، والفنانة يسرا، والفنان باسل خياط.

جاء ذلك، خلال حفل خاص أقيم في «أكاديمية الشارقة للفلك وعلوم الفضاء والتكنولوجيا» لإطلاق المسلسل الذي أنتجته مؤسسة (فن) بالشراكة مع «باراجون إنترتينمينت»، بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن)، والكاتبة الإماراتية نورة النومان، مؤلفة رواية «أجوان»، التي استندت إليها أحداث المسلسل، ونخبة من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والرعاة والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.

ويرسّخ المسلسل المقتبس من رواية «أجوان»، الحائزة «جائزة اتصالات لكتاب الطفل 2013»، دور مسلسلات «الأنيميشن» في تعزيز الأخلاق وقيم العدالة والتعاطف والإخاء؛ كما يركِّز على مكامن القوة التي تمتلكها المرأة، وقدرتها على مواجهة الصعوبات، في قالب درامي مشوق يستخدم أعلى وأحدث ما توصلت إليه تقنيات الرسوم المتحركة.

أحداث المسلسل

يروي المسلسل قصة «أجوان»، الفتاة ذات الـ19 عاماً، التي تعرض كوكبها للتدمير وخسرت عائلتها وأصدقاءها، وأصبحت لاجئة تمر بأوضاع سيئة بعد تعرض ابنها للاختطاف، ما يعزّز في نفسها التحدي لمواجهة الصعوبات، والتصدي لمجموعة من الأحداث الغامضة التي تتعرض لها كواكب أخرى من مجموعات مسلحة لا تعرف غاياتها، ومع ذلك تزداد «أجوان» صموداً وتحدياً للبحث عن طفلها والخروج من المعاناة التي تعرضت لها في عمق الفضاء.

منجز عربي

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «فخورون اليوم بهذا المنجز العربي الذي يجسد رسالة إمارة الشارقة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تعزيز الوعي بقوة الفن والإبداع في بناء المجتمعات».

وأضافت: «ينسجم إنتاج مسلسل بهذا الحجم مع رؤية مؤسسة (فن) الرامية إلى دعم الفن الهادف، والاستثمار بالطاقات الإبداعية المحلية والعربية القادرة على تحقيق نقلات نوعية في مسيرة صناعة السينما والدراما العربية».

قصة إنسانية

وقالت الكاتبة الإماراتية نورة النومان في الحفل: «ترسل رواية (أجوان) رسالة عامة بأن للأدب وظيفة واحدة، وهي أن يجعل البشر بحالة أفضل، وأخرى خاصة للشباب بألا يكونوا وقوداً لحروب غيرهم، وأن يتحلوا بالتراحم والتعاون لإعمار هذه الأرض». وأضافت النومان: «كتبت (أجوان) لليافعين، إدراكاً مني لأهمية هذه الفئة التي ينبغي استهدافها بروايات أدب الخيال العلمي، فهي تشجع الصغار على حب العلوم، وتغرس فيهم متعة التفكير بالمستقبل من أجل أن يصبحوا من خلال ذلك علماء يصنعون عالماً يعمر الأرض ويخدم البشرية».