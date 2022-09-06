متاحف ستراسبورغ: زيادة أيام الغلق الأسبوعية توفيراً للكهرباء

تعتزم سلطات المتاحف في مدينة ستراسبورغ الفرنسية زيادة أيام الغلق في المستقبل القريب في محاولة لتوفير الطاقة وسط نقص مرتقب في الكهرباء.

ومن المنتظر أن تصبح أيام الغلق الأسبوعية يومين بدلاً من يوم.

وصدرت أوامر لتلك المنشآت أيضاً بغلق أبوابها ما بين الواحدة والثانية ظهراً يومياً.

وتدخل تدابير توفير الطاقة الجديدة حيّز التنفيذ في الثالث من أكتوبر وستطال ثمانية متاحف؛ وفي المقابل لن ترتفع رسوم الدخول.

واعتبر كثيرون الإجراء مثيراً للجدل، ومن هذا المنطلق أطلق سياسيون التماساً ضده.