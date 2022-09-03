أشواق عبدالله في احتفال «بيئة» بيوم المرأة الإماراتية

شاركت الفنانة والمصممة الإماراتية أشواق عبدالله مجموعة «بيئة» احتفالها بيوم المرأة الإماراتية.

وعرض في الاحتفال عمل فني رقمي للوحات الفنانة عبر عن مسيرة وتاريخ وإنجازات ومستقبل المرأة في الإمارات، وتضمن العرض الرقمي ست لوحات مائية وأخرى بألوان الباستيل توضح جانباً فريداً في رحلة المرأة الإماراتية.

وقالت عبدالله: «يشرفني أن أكون جزءاً من هذا المشروع الذي منحني الفرصة لعرض فني يبرز مساهمة المرأة الإماراتية، فلطالما كانت المرأة جوهر مجتمعنا، وهذا العرض يكرم الرحلة التي مر بها أجدادنا».