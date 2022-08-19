افتتاح الدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

أطلقت دار الأوبرا المصرية، أول من أمس، الدورة الثلاثين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد تأجيل ثلاثة أيام بسبب الحداد العام في مصر على ضحايا حادث أليم أودى بحياة أكثر من 40 شخصاً في إحدى الكنائس.

وأحيت حفل الافتتاح في القلعة الأثرية الكامنة فوق ربوة عالية تشرف على القاهرة أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة راجي المقدم، والتي قدمت مختارات من مؤلفات موسيقية شرقية وغربية إلى جانب بعض من الأعمال الشعبية على آلة السمسمية.

وفي الفاصل الثاني اعتلت فرقة قلعة عمان الأردنية المسرح وقدمت بقيادة المايسترو صخر حتر وصوت المطربة زين عوض مجموعة من أغاني المطربة الشهيرة سميرة توفيق، إضافة إلى أغانٍ من الفلكلور الأردني، فيما جاء الفاصل الأخير من الحفل مع المغني هشام عباس وفرقته.

وكرم المهرجان في الافتتاح الشاعر الغنائي إبراهيم عبدالفتاح والمايسترو محمد عبدالستار ومصممة الاستعراضات كريمة بدير ومغني الأوبرا مصطفى محمد، بجانب عدد من الشخصيات التي أسهمت في إنجاح الدورات السابقة من فنيين وإداريين.

وغابت عن الافتتاح وزيرة الثقافة الجديدة نيفين الكيلاني في أول مهرجان تقيمه الوزارة منذ توليها المنصب في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما غاب عن الحفل وزير السياحة والآثار الجديد أحمد عيسى، بينما حضر عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر. ومن بين الفنانين المشاركين اللبنانية نوال الزغبي والسورية لينا شاماميان والمصرية دينا الوديدي، بجانب النجوم الدائمين للمهرجان هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح.

36 حفلاً يختتمها عمر خيرت

يشتمل برنامج المهرجان على 36 حفلاً هي على التوالي: أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، فرقة قلعة عمان (الأردن)، هشام عباس وفرقته، فرقة كاتاك (الهند)، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، علي الحجار وفرقته، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، فريق وسط البلد، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، مي كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، فرقة مواويل (سيد إمام - عبدالرحمن بلالة)، المنشد الشيخ ياسين التهامي وفرقته، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، دينا الوديدي وفرقتها، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، وحفل لعمر خيرت، وغيرها من الفعاليات.