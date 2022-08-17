«أمير الشعراء» يُغلق باب التسجيل بموسمه العاشر

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي انتهاء فترة تلقي قصائد المرشحين لبرنامج «أمير الشعراء» بموسمه العاشر الذي شهد إقبالاً كبيراً من شعراء العربية الفصحى على المشاركة به، بوصفه أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي.

ويبدأ أعضاء لجنة التحكيم خلال الفترة المقبلة عملية فرز وتقييم القصائد، واختيار أفضل المرشحين الذين سيخضعون لمقابلات في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وفق معايير فنية ونقدية دقيقة.

وستحدد لجنة التحكيم بعد إجراء المقابلات قائمة الذين سيخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار القائمة النهائية الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على لقب «أمير الشعراء»، وصولاً للحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.

ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته من أجل النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس.