«دبي للثقافة»: إقبال لافت على «مدارس الحياة» والمخيم الصيفي

أعربت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، عن سعادتها بالإقبال المميز الذي تشهده أنشطة مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ضمن مشروع مدارس الحياة والمخيم الصيفي، مشيدة بجهود المشرفين على ورش العمل وحِرفيتهم وقدرتهم على التعامل مع الفئات العمرية المختلفة المشاركة.

جاء ذلك، خلال زيارة هالة بدري، أول من أمس، مكتبة الصفا للفنون والتصميم، لمتابعة سير العمل على البرامج والأنشطة التي تقدمها المكتبة، ضمن مشروع مدارس الحياة والمخيم الصيفي، إذ تتيح الهيئة منصة لتطوير المهارات الحياتية وصقل المواهب الإبداعية لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية.

واطلعت بدري، خلال زيارتها مكتبة الصفا، على بعض القطع والمشغولات المبتكرة، التي كان المشاركون في المخيم الصيفي من أعمار مختلفة يستمتعون بإتمام صنعها، خلال ورشة عمل «سجادة المرآة» التي توفرها المكتبة جزءاً من المخيم الصيفي الذي انطلق، أخيراً، ويستمر حتى 28 الجاري. وأبدت بدري إعجابها بإبداعات المشاركين التي أثمرت عن العديد من سجادات المرايا بتصاميم وتشكيلات لونية متميزة كانوا قد بدأوا العمل عليها في اليومين السابقين.

كما اطلعت على البيئة التثقيفية والترفيهية التي توفرها المكتبة للصغار واليافعين المشاركين ضمن فعاليات وأنشطة مشروع «مدارس الحياة»، الذي تم تفعيله فيها بباقة متنوّعة من الورش، إذ شهدت جانباً من ورشة «فن الخط العربي».

وأطلقت «دبي للثقافة» المرحلة الأولى من مشروع «مدارس الحياة» في مكتبات الطوار والمنخول والصفا للفنون والتصميم في الأول من يونيو الماضي، لتستمر حتى نهاية العام الجاري. ويهدف المشروع إلى بناء المهارات الثقافية والإبداعية والحياتية للنشء والكبار وأصحاب الهمم في دبي من المواطنين والمقيمين.