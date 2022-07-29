اقرأ «روايات».. وحلّق فائزاً على متن «طيران الإمارات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت دار «روايات»، إحدى شركات «مجموعة كلمات للنشر»، برعاية «طيران الإمارات»، حملة «صيفك رواية» القرائية، التي تتيح أمام من سيشاركون فيها إمكانية الفوز بتذاكر سفر لبلدان نخبة من كُتّاب إصدارات الدار، إلى جانب الاستمتاع بلحظات القراءة وما تتركه من أثر إيجابي في النفس يجعل منها حياة موازية ورحلة مثمرة إلى عالم الفن والمعرفة.

وتمثل الإجازة الصيفية فرصة ذهبية للجمهور المحب للقراءة، ليتمكنوا خلالها من مطالعة القصص والروايات التي يحبونها، والتي تزيد من شغفهم بالكتب التي تفتح مداركهم، وتضيف كل جديد إلى ذاكرة كل منهم، وهذا ما حرصت «روايات» على إتاحته هذا الصيف لجمهور القرّاء.

وتستمر الحملة على مدى ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر المقبل، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على القراءة، والاستفادة من الإجازة الصيفية في التعلم والمطالعة. وتتضمن المسابقة كتابة مراجعة لأحد إصدارات «روايات» المختارة ونشرها على منصّات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل ونشر فيديو يلخص فيه المشارك الكتاب الذي قام بقراءته.

وسيحصل ستة فائزين على تذكرتين للسفر إلى ستة بلدان، للذهاب في رحلات للاستمتاع بالإجازة الصيفية بناءً على مراجعاتهم للأعمال المختارة المنشورة من خلال دار «روايات». وستربح أفضل مراجعة لـ«لا تبك أيها الطفل»، لنغوغي وا ثيونغو، برحلة كينيا، بينما ستفوز أفضل مراجعة لكتاب «أشعارآدم زاغايافسكي»، آدام زاغايَفْسْكي، برحلة بولندا، وأفضل مراجعة لـ«المتاهة» لبرهان سونميز للحصول برحلة تركيا، وأفضل مراجعة لـ«دكتور كلاس» ليلمار سودربيري، برحلة السويد، وأفضل مراجعة لـ«باريس الأورفية»، لهنري كول، برحلة فرنسا، وأفضل مراجهة لـ«لو كان لشارع بيل أن يتكلم»، لجيمس بالدوين، برحلة الولايات المتحدة.

وبهدف مكافأة محبي القراءة ورفد مكتباتهم بالجديد من أحداث الإصدارات والترجمات، وتشجيعاً لنشر ثقافة القراء خلال إجازة الصيف، تشتمل حملة «صيفك رواية» على مسابقة أخرى، تمنح من يشاركون بالعروض والقراءات المتميزة للكتب جوائز كل أسبوع خلال فترة المسابقة، تقدم من خلالها «روايات» خمس حقائب أسبوعياً تحتوي على مجموعة كتب من إصداراتها لخمسة فائزين، يتم الإعلان عن أسمائهم كل يوم إثنين عبر حساب الدار الرسمي على «إنستغرام».

يشار إلى أن الإعلان عن الفائزين بتذاكر السفر سيتم في نهاية الحملة، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الحملة وشروط الاشتراك فيها عبر حسابات «روايات» على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر ثقافة المطالعة

قالت دار «روايات» إن حملة «صيفك رواية» تجسد توجّه «مجموعة كلمات» وسعيها إلى الدمج بين الإسهام في حركة نشر الكتاب والتشجيع على القراءة، تجسيداً لرؤية إمارة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً، نحو نشر ثقافة القراءة وتعزيزها في المجتمع، لتبقى نشاطاً مثمراً يبني الوعي ويحقق التواصل بين القارئ في مجتمع الإمارات والمعرفة والآداب العالمية.

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حقائب أسبوعياً تحتوي على مجموعة من إصدارات دار «روايات» لخمسة فائزين، تتيحها مسابقة أخرى خلال الصيف.

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