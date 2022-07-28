مهرجان الظفرة.. موسم المزاينات والاحتفاء بالتراث

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينطلق مهرجان الظفرة في دورته الـ16 خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 31 يناير المقبل، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ويأتي المهرجان استمراراً لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمشروعات صون التراث وتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها، وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ودعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية، والتي جعلت من أبوظبي نموذجاً فريداً في مجال تنظيم المهرجانات التراثية.

ويسـلّط المهرجان الضـوء علـى دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، مـن خلال مزاينـات الإبل في أبوظبي للسلالات الأصيلة من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح. ويتضمن المهرجان في دورته المقبلة: مزاينة سويحان، ومزاينة رزين، ومزاينة مدينة زايد، والمهرجان الختامي (مهرجان الظفرة).

ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتسليط الضوء على المنطقة وتعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل وتعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية للتراث، وتسليط الضوء على الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

كما سيشهد المهرجان العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة في ختام مهرجان الظفرة، ومنها: مسابقة الصيد بالصقور، ومسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية (شارع المليون) ومكشات الظفرة التي تعكس شغف الإماراتيين خصوصاً وشعوب منطقة الخليج العربية عموماً.

مكانة

أكدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي أنها تسعى من خلال تنظيم موسم مزاينات الإبل في أبوظبي وعدد من المهرجانات التراثية والبرامج الثقافية إلى إبراز مكانة أبوظبي الريادية، ودورها في إثراء المشهد التراثي والثقافي العربي والخليجي، تنفيذاً لخططها الرامية إلى تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي وترسيخ قيمه ونقلها للأجيال المتعاقبة، وتجسيداً لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية مع التطور والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

الحدث يشهد مسابقات في الختام، ومنها: مسابقات الصيد بالصقور، والمحالب، ومزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، وغيرها.

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