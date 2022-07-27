«معرض421» يحتفي بمبدعات إماراتيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بهدف المساهمة في تنمية المواهب، يواصل «معرض421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، برنامجه الصيفي للمعرض الحافل بورش العمل للأطفال واليافعين.

وأعلن المعرض أنه سيقدم عروضاً سينمائية خاصة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس المقبل، داعياً الجمهور للاحتفال بهذا اليوم من خلال عرض خاص لست مخرجات إماراتيات بارزات تخرجن جميعاً من برامج استوديو الفيلم العربي للأفلام الروائية والأفلام الوثائقية.

وضمن البرنامج الصيفي، ينظم المعرض عبر الحافلة الثقافية رحلة إلى دبي (متحف المستقبل والسركال أفنيو) في 13 أغسطس المقبل، إذ ستتيح الجولات التعرف إلى أرجاء متحف المستقبل، والاستمتاع بجولة في شارع السركال أفنيو والمعارض الخاصة به.

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