3 ملايين كتاب.. هدية محمد بن راشد إلى طلبة العالم العربي

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة انطلاق مكتبة محمد بن راشد، الصرح المعرفي الذي دشنه سموه أول من أمس، بتوزيع ثلاثة ملايين كتاب على المدارس في العالم العربي من أجل ترسيخ ثقافة القراءة بين أجيال المستقبل من الطلبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه على موقع «تويتر» أمس: «افتتحنا بالأمس مكتبة محمد بن راشد.. المكتبة الأحدث عربياً.. وجهنا اليوم بتوزيع ثلاثة ملايين كتاب على آلاف المدارس في عالمنا العربي دعماً للقراءة.. رسالة المكتبة عربية، وتأثيراتها الإيجابية ستشمل المنطقة بإذن الله.. ولدينا تحدي القراءة الذي يضم 22 مليون طالب عربي لدعم رسالة المكتبة».

محمد بن راشد:

• «رسالة مكتبة محمد بن راشد عربية، وتأثيراتها الإيجابية ستشمل المنطقة».

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