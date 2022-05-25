منصة «حمدان لإحياء التراث» في «أبوظبي للكتاب».. نابضة بالأصالة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمنصة تفاعلية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ليكون من خلالها القلب النابض للتراث الإماراتي نحو العالم في الدورة الـ31 للحدث.

وتتميز منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بأنها منصة تفاعلية؛ فإلى جانب الإصدارات التي يتم عرضها، تتيح للزوار فرصة مشاهدة المعروضات النادرة والقيّمة من خلال مبادرة وثيقتي.

كما تقوم إذاعة الأولى، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالبث المباشر من قلب المنصة لنقل تفاصيل الحدث إلى الجميع سيراً على شعارها «منكم وفيكم»، وتؤكد امتدادها التراثي وعمق رؤيتها المتأصلة في جذور المجتمع الإماراتي من خلال أهمية المساهمة في دعم وإبراز هذه الأحداث التي تروج لأهمية القراءة.

وسيوقع الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، كتابه الجديد الذي يحمل عنوان «القيم المجتمعية» السبت المقبل في جناح المركز.

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