مبدعون من المكسيك.. ضيف شرف على «الإماراتي لكتب اليافعين»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حلّ المجلس المكسيكي لكتب اليافعين ضيف شرف على المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خلال الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «كون كونك»، واختتمت فعالياته أمس.

وضم وفد المجلس المكسيكي لكتب اليافعين، الكاتب أنطونيو مالبيكا الذي يعد أحد أشهر المؤلفين المكسيكيين وأكثرهم غزارة في إنتاج كتب الأطفال واليافعين، إضافة إلى الرسام خوان غيدوفيوس الذي نشر أكثر من 90 كتاباً وعرضت أعماله في الكثير من المحافل داخل بلاده وخارجها، ومصممة المشاريع الثقافية ماريانا موراليس. وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي: «تأتي هذه المبادرة لتوثيق العلاقات وتبادل الخبرات بين المجلس الإماراتي وفروع المجلس الدولي من حول العالم، بهدف تعزيز مختلف الأنشطة والجهود التي تركز على نشر ثقافة القراءة، ودراسة التجارب العالمية الرائدة في تمكين اليافعين من الوصول إلى الكتاب، وبحث المبادرات المبتكرة التي تعمل على الارتقاء بثقافة اليافعين وتطوير محتوى الكتب المخصصة لهذه الفئة، والعمل على نشر المزيد من الكتب ذات الجودة العالية، لتصبح القراءة التي تنمّي الوعي متاحة للجميع».

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