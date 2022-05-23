مهارات صناعة المحتوى.. في مقهى التواصل الاجتماعي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اصطحب صانع المحتوى والمتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي، محمد خليفة، زوّار الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في رحلة مع «صناعة المحتوى الإبداعي»، خلال ورشة ضمن فعاليات محطة التواصل الاجتماعي، مستعرضاً أسس صناعة المحتوى والأهداف التي يسعى صانع المحتوى إلى تحقيقها من خلال هذه الوسائل، وسط تفاعل ومشاركة ممتعة من الصغار الذين بادروا إلى الحديث حول طموحاتهم في ما يتعلق بصناعة المحتوى على منصات التواصل.

ودعا خليفة المشاركين خلال الورشة الى ضرورة الحفاظ على سريّة معلوماتهم الشخصية على منصات التواصل، ككلمة المرور والأمان وغيرهما، وضرورة إطلاع والديهم على التحديّات التي قد تواجههم أثناء وجودهم في العالم الافتراضي، وعدم التعاطي مع كلّ ما يشاهدونه أو يقرأونه هناك.

واصطحبهم في رحلة تطبيقيّة حول استخدام أدوات التصوير عبر جهاز الهاتف المتحرّك، وكيفية استغلال كلّ التقنيات المتوافرة فيه والمتعلقة بالصور الفوتوغرافيّة، وتطبيقات التحرير، وإنشاء حسابات جديدة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأطفال للحديث عن اهتماماتهم التي يرغبون بصناعة المحتوى حولها، موضحاً لهم أهمّ المهارات اللازمة لإنتاج محتوى رقمي هادف في قنوات التواصل الاجتماعي.

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