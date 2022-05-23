«مكتب تنظيم الإعلام» يشارك في «معرض الكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب في النسخة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى 29 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وبتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وتهدف مشاركة المكتب إلى التعريف بأنشطته وخدماته وتقديم وتفعيل الخدمات الاستباقية التي يقدمها لعملائه وبحث شراكات جديدة مع جهات مختلفة تسهم في تطوير عمل المكتب.

وقال المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام الدكتور راشد خلفان النعيمي إن «المشاركة في الدورة الحالية من المعرض ستكون ذات طابع مختلف، فبالإضافة إلى عقد شراكات جديدة، سيتم إطلاق النسخة الرقمية من برنامج المتابعة الذاتية للمحتوى الإعلامي».

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