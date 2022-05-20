«كنزك في بطنك».. الطعام سفير عالمي في «الشارقة القرائي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحضر المطبخ العالمي بكل ثرائه وتعدديته أمام زوّار الدورة 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من خلال «ركن الطهي»، الذي يقدم نكهات عالمية، تجذب الأمهات والصغار، وتعرف بالوصفات الصحية والوجبات المخصصة للطلاب، وباقة من موائد الشعوب يقدمها خبراء في عالم الطبخ ومؤلفون متخصصون في هذا المجال، يعلمون وصفات سهلة للأمهات ومحببة للأطفال.

ويصطحب هذا الركن زوّار المهرجان يومياً في ورش تُعلم عشاق الطبخ فنون الطهي، من خلال مجموعة من الطهاة المشاهير، إذ قدمت «وصفات ماليزية» الشيف الماليزية أنيس نبيلة. كما استضاف المهرجان وصفات طعام مصرية وأردنية وسورية، قدمها طهاة مهرة في الأطباق الشرقية ونكهاتها المميزة.

إلى جانب ثقافات الشعوب وتقاليدها، يحضر الطعام الصحي في العديد من هذه الورش، إذ تشارك مؤلفة كتب الطبخ سيارا أتويل، وكذلك مقدمة برنامج الطبخ الصحي سالي بي، خبراتهما في مجال الأكل ووصفات الطعام الصحية مع زوّار المهرجان. كما قدم داريو ستيفن خبرته في مساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم في مجال الطهي.

ولا يقتصر حضور الطعام كسفير ثقافي على هذه الأنشطة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إذ تحفل أجنحة دور النشر المشاركة بعناوين كتب وموضوعات مستوحاة من المطبخ العالمي، وأخرى عن الوصفات الصحية للأطفال والغذاء والرياضة والأكل المدرسي وأساليب إنقاص الوزن بطرق صحية ومكافحة السمنة بالنسبة للمراهقين، وخطر الشراهة في الأكل وعدم ممارسة الرياضة وغير ذلك من عناوين.

وتنحو العناوين المعروضة أحياناً للتخصص كما في رواية «إجاصة ميلا» الصادرة عن دار الساقي اللبنانية، وهي رواية لليافعين تعالج مشكلة «الأنوريكسيا»، وهو اضطراب غذائي تنتج عنه مشكلات صحية ونفسية خطيرة، وكتاب «الأمعاء.. كنزك في بطنك» لمؤلفته جوليا أندرز، الذي يأخذ القارئ في جولة رائعة داخل أجسامنا، إضافةً إلى العديد من العناوين الأخرى التي تعكس ثقافة المائدة عند شعوب العالم وأذواقهم في الطعام والإتيكيت وغيرها.

• «وصفات ماليزية» قدمتها الشيف أنيس نبيلة.. كما استضاف المهرجان وصفات طعام مصرية وأردنية وسورية.

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