9 لوحات بأنامل «مواهب» من أصحاب الهمم تدعم يوم الأرض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «مواهب»، الاستوديو الفني غير الربحي لأصحاب الهمم من 18 عاماً فما فوق في دبي، عن اختتام مشاركته في معرض فني نظم لشهر من قبل The Giving Movement، العلامة التجارية الأولى المتخصصة بالألعاب الرياضية الترفيهية المستدامة على مستوى المنطقة، التي انطلقت من دولة الإمارات.

ونظم المعرض للاحتفال بيوم الأرض من خلال تقديم رؤية بيئية للعالم، حيث دعم استوديو مواهب المعرض بتسع لوحات لفنانين من أصحاب الهمم.

وشهد المعرض مشاركة «مواهب»، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين، مثل جوشا للزهور، والشاعر سالم العطاس، وغاليري بيت الممزر للفنون، ومريم إسماعيل. وأقيم المعرض على مرحلتين، وتمت استضافته في معرض بيت الممزر في ديرة بدبي.

وعرضت المرحلة الأولى، التي نظمت في الفترة من الثامن إلى 24 أبريل الماضي، أعمال تنسيق للزهور لإبراز جمال العناصر الطبيعية، بينما نظمت المرحلة الثانية في الفترة من 26 أبريل الماضي إلى 10 مايو، وتضمنت تركيبات فنية تفاعلية، عرض فيها طلاب «مواهب» أعمالهم الفنية.

وهدفت المبادرة إلى تعزيز التعاون لبذل المزيد من الجهود لصالح المجتمع والعالم، لجعل الاستدامة حقيقة يعيشها الجميع. ومن خلال حركة «Let Live or Let Die»، عملت العلامات التجارية التي تعاونت في الحدث على إشراك الجميع، للتأكيد على أهمية التعليم والتوعية باعتبارهما من العوامل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، وتشجيع الآخرين للتعبير عن آرائهم تجاه هذا الموضوع.

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