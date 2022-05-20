جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح عبدالله الغذامي لقب شخصية العام الثقافية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

منحت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لقب شخصية العام الثقافية لدورتها الـ16 للناقد السعودي عبدالله الغذّامي، تكريماً لمسيرته الطويلة من العطاء، والتي أنجز خلالها الكثير من الدراسات والمشروعات البحثية المهمّة التي أثرت الحراك الثقافي العربي. واختارت الهيئة العلمية للجائزة ومجلس أمنائها الدكتور الغذامي لجهوده في ميدان النقد الثقافي ودراسات المرأة والشعر والفكر النقدي التي بدأت منذ منتصف الثمانينات، والتي أحدثت نقلة نوعية في الخطاب النقدي العربي.

من جهته، قال أمين عام الجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: «تحتفي الجائزة بقامة أدبية لها تاريخها الطويل وانشغالاتها الدؤوبة التي سلّطت الضوء على أهمية النقد ومكانته في الحراك الثقافي بصفة عامة، فالغذامي يمتلك رؤية فذّة وسعة اطلاع فريدة استطاع من خلالها أن يعبر عن منجزات الثقافة العربية وسلّط الضوء على جملة من القضايا المهمّة والمعرفية بعين الناقد والمفكر الفيلسوف والأكاديمي».

علي بن تميم:

«عبدالله الغذامي يمتلك رؤية فذّة وسعة اطلاع فريدة استطاع من خلالها أن يعبر عن منجزات الثقافة العربية».

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