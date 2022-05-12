«وسام لشبونة».. قطعة الشهر في دارة الدكتور سلطان القاسمي 

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تسلط دارة الدكتور سلطان القاسمي، خلال مايو الجاري، وضمن مشروع قطعة الشهر، الضوء على وسام وعضوية أكاديمية لشبونة للعلوم، التي مُنحت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أكتوبر عام 2013، لجهود سموه في دعم المؤسسات العلمية العالمية.

وكان حاكم الشارقة قد تسلم الوسام خلال الحفل الذي أُقيم في القاعة الشرفية بمبنى الأكاديمية في العاصمة البرتغالية لشبونة بحضور مجموعة من العلماء والدبلوماسيين. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأكاديمية لشبونة للعلوم وقيادتها لدعوته وطلب الانضمام لعضويتها، وذلك بعد التصويت بالإجماع من كل الأعضاء.

وأكد سموه خلال كلمته في الحفل أن «الثقافة ستبقى الإرث الجماعي الذي لن يتأثر بما يشهده العالم من تغير متسارع في شتى جوانبه؛ كونها مرتبطة بالعادات والتقاليد المجتمعية وما تحويه الثقافة من أشكال مختلفة كالفنون والتراث والآداب تعد في مجملها موارد غنية تساعدنا على تحقيق شتى مهامنا اليومية وتشجعنا على الإبداع والابتكار».

يذكر أن «قطعة الشهر» مشروع أطلقته دارة الدكتور سلطان القاسمي لتسليط الضوء شهرياً على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي تمثل إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

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