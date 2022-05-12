زاهي حواس يكشف أسرار المدينة الذهبية الفرعونية المفقودة

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

شهد متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس الأميركية، محاضرة لعالم المصريات ووزير الآثار المصري السابق، الدكتور زاهي حواس، تحدث فيها عن الاكتشافات الأثرية التي توصل لها خلال مجموعة من الحفائر في جبانة طيبة القديمة، بالبر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر.

وتحدث حواس خلال المحاضرة التي شهدها 2500 شخص، عن الأعمال التي قام بها في غرب الأقصر، والتي نجح خلالها في الكشف عن «المدينة الذهبية المفقودة».

وأكد أن تاريخ تلك المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، لافتاً إلى أن الحفائر قادته للعثور على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر القديمة.

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