انطلاق مسابقات مهرجان الظفرة البحري

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، مسابقات وفعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الظفرة البحري»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ويستمر لغاية 26 مارس الجاري، في شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وتوّج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، والقائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء فارس المزروعي، الفائزين في مسابقات «التوين تيب بورد».

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