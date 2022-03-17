«اللغة العربية» بالشارقة يطلق فعاليات «المجلس اللغوي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلق مجمع اللغة العربية بالشارقة أولى فعاليات «المجلس اللغوي» التي سينظِمها شهرياً بمقره، واستهلها بجلسة تحت عنوان «في القراءة حياة أخرى»، احتفاءً بشهر القراءة في الإمارات، استضاف فيها أستاذة الأدب القديم بقسم اللغة العربية، في كلية الآداب بجامعة الشارقة، وعضو لجنة تحكيم تحدي القراءة، الدكتورة ليلى العبيدي.

وفي بداية الجلسة، أطلق الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أولى الفعاليات الشهرية للمجلس اللغوي بالمجمع بقوله: «نبتغي من الجلسات (المجلس اللغوي) أن تكون همزة وصل بين اللغويين والأدباء والجمهور، لنسلط الضوء من خلالها على جملة من الموضوعات والمشروعات اللغوية المهمة، ويسعدنا في فاتحة هذه المجالس أن تكون الأمسية الأولى بمناسبة شهر القراءة في الإمارات».

واستهلت الأكاديمية ليلى العبيدي الجلسة قائلة: «نحن نقرأ لنعيش مرتين، مرة في هذه الحياة، والثانية نختارها عندما ننتقي الكتاب الذي نقرأه؛ ونحن نقرأ من أجل تلك المعرفة التي تجعلنا نشعر بسعادة تغمرنا وكأننا ننزوي في ركن بعيد من هذا العالم، ونبتعد عن كل ما ينغِص علينا حياتنا».

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