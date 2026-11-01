تأخر اللغة.. إشارات مبكرة

يُعدّ تأخر اللغة عند الأطفال من أكثر التحديات النمائية التي تواجه الأسر والمعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة، وهو حالة يظهر فيها الطفل بمستوى لغوي أقل من المتوقع مقارنة بأقرانه.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن اللغة تمثل حجر الأساس لتطور التفكير والمهارات الاجتماعية والنجاح الأكاديمي لاحقاً، ما يجعل اكتشاف التأخر مبكراً والتدخل السريع أمراً بالغ الأهمية.

وتبدأ المؤشرات عادة خلال السنوات الثلاث الأولى، فقد يلاحظ الوالدان أن الطفل لا يصدر أصوات المناغاة في عمر ستة أشهر، أو لا يستخدم كلمات بسيطة عند عمر سنة ونصف السنة، أو لا يستطيع تكوين جملة قصيرة عند عمر ثلاث سنوات.

كما قد يعتمد الطفل على الإشارات بدل الكلام، أو يواجه صعوبة في فهم التعليمات البسيطة، أو يُظهر ضعفاً في التواصل البصري.

هذه العلامات تستدعي الانتباه، لأنها قد ترتبط بعوامل بيئية، مثل قلة التحفيز اللغوي، أو بعوامل نمائية، مثل ضعف السمع، أو حالات أخرى، كاضطراب طيف التوحد أو التأخر النمائي العام.

وتشير الأدلة إلى أن التدخل المبكر هو العامل الأكثر تأثيراً في تحسين مهارات اللغة لدى الأطفال.

وتشمل أساليب التدخل الفعّالة برامج تنمية اللغة التي تعتمد على اللعب التفاعلي، وتوسيع المفردات من خلال التسمية المستمرة للأشياء، وتشجيع الطفل على التعبير اللفظي. كما يُعدّ التدخل السلوكي من الأساليب المهمة، حيث يساعد في تعزيز السلوكيات اللغوية المرغوبة عبر التعزيز الإيجابي.

ويُعدّ دور أولياء الأمور عنصراً محورياً في دعم الأطفال الذين يعانون تأخر اللغة، إذ تشير الخبرات التربوية إلى أن البيئة المنزلية الغنية بالتفاعل اللغوي تُحدث فرقاً كبيراً في تقدّم الطفل.

ويمكن للوالدين تعزيز مهارات اللغة من خلال التحدث المستمر مع الطفل، وقراءة القصص يومياً له، وتشجيعه على تسمية الأشياء من حوله، والمتابعة الدورية مع المختصين لضمان التدخل المناسب في الوقت المناسب.

فالوعي بالمؤشرات المبكرة، وتوفير بيئة لغوية غنية، واللجوء إلى التدخل المهني عند الحاجة، كلها خطوات أساسية لضمان تطور لغوي سليم.. فالتأخر اللغوي ليس نهاية الطريق، بل بداية رحلة يمكن أن تُتوّج بنجاح إذا تمت إدارتها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.