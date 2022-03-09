20 جائزة لفئتي الرجال والنساء للفائزين في «الظفرة لصيد الكنعد»

المصدر: الظفرة ■ الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إطلاق المحطة الثالثة من «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء»، بدورتها الثانية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والذي يتزامن مع مهرجان الظفرة البحري على شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 17 ولغاية 26 مارس الجاري.

وتأتي المحطة الثالثة من البطولة ضمن موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، وقد خصص لها 20 جائزة لفئتي الرجال والنساء، بقيمة 920 ألف درهم، إذ خصص لكل فئة 10 مراكز، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 40 ألف درهم، والسادس 30 ألف درهم، و20 ألف درهم لكل مركز من السابع ولغاية العاشر.

وقال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عبيد خلفان المزروعي، إن بطولة الظفرة لصيد الكنعد للرجال والنساء، شهدت خلال المحطتين الأولى والثانية (بطولة دلما وبطولة المغيرة)، مشاركات واسعة بلغت 1046 مشاركاً من مختلف الجنسيات، منهم 970 مشاركاً في فئة الرجال، و76 مشاركة في فئة النساء.

وأشار المزروعي إلى أن البطولة تهدف إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد، إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات.

• البطولة مفتوحة للمواطنين والمقيمين والزوار، والصيد متاح في مناطق الدولة كافة.

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