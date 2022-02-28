«الناشرين الإماراتيين» تعرض 254 عنواناً في «مسقط للكتاب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة 26 من معرض مسقط الدولي للكتاب 2022، الذي يستمر حتى الخامس من مارس المقبل، من خلال 254 عنواناً لـ27 ناشراً إماراتياً، يشاركون عبر مبادرتها «منصة»، التي أطلقتها الجمعية لدعم الناشرين الإماراتيين في تسويق إصداراتهم في معارض الكتب المحلية والدولية.

وتأتي مشاركتها في المعرض انطلاقاً من حرصها على تمثيل الناشر الإماراتي محلياً وإقليمياً، وتقديم كل الدعم اللازم لمشاركته في المحافل الثقافية العربية والعالمية. وشهدت مشاركة الجمعية في المعرض عدداً من اللقاءات بين وفد الجمعية وممثلي مؤسسات رسمية وثقافية، حيث التقى وفد الجمعية وزير الإعلام العُماني، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، ووكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب لشؤون الثقافة في سلطنة عمان، سعيد بن سلطان البوسعيدي، وتباحث الجانبان حول آفاق التعاون المشترك بين الجمعية والجهات الثقافية المعنية بالنشر والكتاب في سلطنة عُمان، والتسهيلات التي تمنحها الجهات المعنية لجمعية الناشرين الإماراتيين لمشاركتهم في الدورات المقبلة من معرض الكتاب، إضافة إلى مناقشة آفاق الاستفادة من تجربة «جمعية الناشرين الإماراتيين» في إنشاء جمعية للناشرين في سلطنة عُمان.

كما التقى وفد الجمعيّة بممثلي «مكتبات الجيل الواعد»، و«مكتبة بيروت» بهدف فتح منافذ تسويقيّة للناشرين الإماراتيين في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج العربي.

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