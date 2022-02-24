«الصغار مع الرحالة» تجارب شيّقة في القرية العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يوفّر الموسم السابع من «مهرجان الصغار مع الرحالة» في القرية العالمية، المهرجان المفضّل لدى العائلات، مجموعة من التجارب الممتعة والمغامرات الشيّقة للصغار، وذلك حتى تاريخ 27 فبراير الجاري.

وسيستمتع الضيوف الصغار من كل الأعمار بمجموعة من الألعاب اللوحية الضخمة، مثل أكبر لعبة لوحية في العالم، لعبة «السلم والثعبان»، ولعبة «سفينة القراصنة» التي ستكون بحجم السفينة الحقيقية، و«أربعة على التوالي» الضخمة، إضافة إلى لعبة «ستاك إم». وستكون جميع هذه الألعاب مجانية، مع فرص الحصول على جوائز مميزة للفائزين.

وإضافة إلى الألعاب والوجهات المميزة، سيتم الترحيب بالضيوف الصغار من قبل نجوم القرية العالمية الجدد الرحالة: وليف، وزويا، وأوزكا، للاحتفال بفعاليات المهرجان، وقيادة مسيرة مميزة عبر جميع أنحاء المنتزه!

وسيتمكن الضيوف، خلال فترات الاستراحة، من زيارة مسرح الصغار، لمشاهدة العروض التي تقدمها أهم الشخصيات الكرتونية العالمية المفضلة لدى الصغار، مثل: «بيتر رابيت»، و«ليلي بوبتيل»، و«سكويرل ناتكين»، و«كير بيرز». كما تشمل الفعاليات مجموعة من العروض العالمية المتميزة الأخرى، ومنها «القرصان ريدبيرد إلف»، و«بين وهولي»، و«أوكتانوتس»، و«بي جي ماسكس»، وبالطبع «تشوتا بيم».

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