«تريندز» و«جمعية الصحفيين» يبحثان التعاون في المجالات البحثية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجمعية الصحفيين الإماراتية، آليات تفعيل مذكرة التعاون المشتركة، التي وقّعها الطرفان، كما بحثا تعزيز الشراكة في المجالات البحثية والتدريب وتنظيم الفعاليات. وبحث الجانبان خلال اجتماع سبل التعاون في إعداد نشرة مشتركة، تتمحور حول المشهد الإعلامي الدولي، والقضايا المعاصرة التي تتناولها الصحافة العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، الدكتور محمد العلي، إن «تريندز» و«جمعية الصحفيين» اتفقا على الاشتراك في تنظيم النسخة الثانية من «قمة تريندز للحوار بين مراكز الفكر والإعلام».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين حسين المناعي، أهمية تكثيف الجهود من أجل التواصل بين المراكز البحثية ووسائل الإعلام في مجال دعم الباحثين الشباب.

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