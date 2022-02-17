افتتاح معرض «إلهام وروائع: البندقية وفنون الإسلام»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، معرض «إلهام وروائع: البندقية وفنون الإسلام»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. وتجول سموه في أروقة المعرض الذي سيستمر على مدار خمسة أشهر مسلطاً الضوء على امتداد تأثير الحضارة الإسلامية، من خلال مجموعات فنية تعرض لأول مرة، ويأتي المعرض نتيجةً للتعاون بين هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة البندقية للمتاحف المدنية.

وتعرف سموه إلى محتويات المعرض الذي يضم ما يقارب 72 مقتنى من الأعمال الفنية والوثائق المحفوظة في مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية، والتي تعرض للمرة الأولى وتوثق حجم التبادل الثري بين العالم الإسلامي ومدينة البندقية، الذي شكّل رابطاً قوياً بينهما في الفترة ما بين العصور الوسطى والعصر الحديث، الأمر الذي أضفى تميزاً فنياً، وألهم الفنانين في كلا الجانبين.

ويرتكز المعرض على ثلاثة محاور، تتمثل في: «لقاءات» و«حوارات» و«إلهام»، يتضمن كل منها باقة من وثائق ومختارات الفن الإسلامي والفن الفينيسي، تهدف إلى تعريف الزائرين بتأثير الحضارة الإسلامية في شتى القطاعات والمجالات، وأبرزها الفنون على تنوعها. وتصاحب المعرض حزمة من البرامج التعليمية التي شأنها توسيع مدارك الزائرين والمهتمين بالشأن الثقافي.

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