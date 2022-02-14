فياض العامري يتأهل إلى نهائي بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تأهل فياض العامري إلى النهائي، بعد تفوقه على منصور الفلاسي، في منافسة قوية شهدتها الحلقة الـ10، التي أقيمت ليلة الجمعة 11 فبراير في المرموم، ضمن منافسات النسخة الـ22 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ17 من برنامج الميدان.

وضرب فياض العامري موعداً مع عوض العامري في النهائي، فيما سيلتقي منصور الفلاسي مع راشد بن ركاض، لكسب المركز الثالث، وذلك بعدما تفوق فياض العامري على منصور الفلاسي، بنتيجة 70 مقابل 30، في حلقة جاءت مثيرة بأحداثها، ما بين انطلاقة الفلاسي القوية، وكسبه منافستي السباحة وسباق القدرة بالخيل، ليعود العامري ويتفوق في منافسات عد القصيد، الرماية، سباق الهجن والتصويت على اليولة.

انطلق منصور الفلاسي بقوة، وحسم مسابقة السباحة التي أقيمت خلال الأسبوع في مجمع حمدان الرياضي، بعدما قطع مسافة 75 متراً، ونال 10 درجات، كما تفوق في سباق الخيل، الذي يقام بالتعاون مع شرطة الخيالة بشرطة دبي، ليحصل على 20 درجة، ويصبح مجموعه 30 درجة.

ثم انطلق فياض العامري من دون توقف، وكسب مسابقة عد القصيد التي يشرف عليها الشاعر محمد المر بالعبد، ويحصد 10 درجات.

كما تفوق العامري في مسابقة الرماية التي تقام في موقع الحدث مباشرة، لينال 15 درجة. وحسم فياض العامري سباق الهجن لمسافة 1200 متر، الذي أقيم مباشرة أيضاً في دورة المرموم، ليحصد 20 درجة.

ثم جاء الحسم الأخير في تصويت اليولة، الذي صب في مصلحة العامري، ليكسب 25 درجة، ويرفع رصيده الإجمالي إلى 70 درجة. وقدم خلفان سعيد، عرض الشلة خلال الحلقة الـ10، الذي جاء أنيقاً بكلماته وطريقة إلقائه، وعبر عن تقديره لجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نجاح هذه البطولة وإبرازها في المجتمع بهذا الشكل المميز، وجذب الجيل الصاعد للانغماس في الموروث الشعبي.

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