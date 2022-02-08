«طيران الإمارات للآداب» ينظم جلسات مخصصة لطلبة المدارس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظم مهرجان طيران الإمارات للآداب جلسات مخصصة لطلبة المدارس، أبرزها استضافة الكاتبة في أدب الأطفال والناشئة، آلي سباركس، في جلسة ممتعة تحدثت فيه عن كتابها «شيبشيفتر» الذي حقق أعلى المبيعات.

وفي الوقت نفسه، قدّم الكاتب والرسام، روب بيدولف، للطلبة بعض تمارين الرسم وشارك معهم قصته الملهمة عن كيف أصبح رساماً توضيحياً.

وقدم الرسّام كين آرتو للطلبة نصائح مهمة لتطوير مهاراتهم في الرسم لدخول عالم الرسوم المتحركة والأنمي كما عرض لهم بعض أعماله المبدعة في جلسة يملؤها التشويق والمعرفة.

وأخذت الكاتبة في أدب الأطفال والناشئة، سناء شباني، الطلبة في رحلة ممتعة عبر تقديم مسرحية عن قصتها «عنتر وعبلة في عصر السيلفي».

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