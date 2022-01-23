«الأرشيف الوطني» يهدي مكتبة الإسكندرية إصدارات توثق تاريخ الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أهدى «الأرشيف والمكتبة الوطنية» التابع لوزارة شؤون الرئاسة مجموعة إصداراته إلى مكتبة الإسكندرية في مصر، ترسيخاً للشراكة الاستراتيجية في مجال الثقافة بين البلدين الشقيقين، وإيماناً من الأرشيف والمكتبة الوطنية بأن تاريخ الإمارات الموثق يقدم تجربة الإمارات الريادية في الوحدة والبناء والنمو والازدهار إلى المهتمين بتاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق.

وحول المبادرة، قال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، عبدالله ماجد آل علي، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص على تقديم التاريخ الدقيق والموثق لدولة الإمارات إلى الشعوب الشقيقة والصديقة لكي تستفيد من تجربتها في بناء الدولة، ونهوضها، بجهود المغفور له المؤسس والباني، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، والازدهار الذي شهدته بجهود القيادة ورؤاها.

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