قوافل الإبل الخليجية والعربية تحط رحالها في مدينة زايد

المصدر: الظفرة ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم مسابقات مهرجان الظفرة بدورتها الـ15، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 22 يناير الجاري.

وقال القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، إن مهرجان الظفرة يجسد نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مضيفاً أن «مهرجان الظفرة» أصبح الوجهة الأبرز لملاك الإبل منذ انطلاقته لمزاينات الإبل وجوائزها وجمهورها، في إطار رؤية إمارة أبوظبي للحفاظ على التراث وما يرتبط به من عادات والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة.

وأكد أن المهرجان الذي يعد عنواناً لتأصيل التراث وتعزيز الثقافة يسعى إلى المساهمة في تطوير السياحة التراثية والثقافية، واستقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم، وترجمة الرؤية الثقافية للإمارة من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم وتعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عيسى سيف المزروعي، أن تنمية المهرجان بعد توسع نطاق الدورة الـ15 من مهرجان الظفرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي شمل مزاينات الإبل في كلٍ من سويحان ورزين ومدينة زايد، إلى جانب المزاينة الرئيسة في مهرجان الظفرة، والتي أقيمت بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2021 ولغاية 22 يناير 2022 ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، متضمنة 313 شوطاً واستحداث جائزة «بيرق الإمارات» لفئتي (المحليات والمجاهيم) تتبع آلية جديدة تعتمد على النقاط وتعد الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل، وإضافة أشواط جديدة لمزاينة الإبل خاصة بفئتي المهجنات الأصايل والوضح واستقطاب عشاق المسابقات التراثية.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة عبيد خلفان المزروعي، أن المهرجان يضم العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المتنوعة، وفي مقدمتها مزاينة الإبل التي ستشهد 82 شوطاً للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، ومسابقة المحالب (ستة أشواط) للمحليات والمجاهيم، وتسع مسابقات تراثية تحتفي بتراث الأجداد والآباء وهي سباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود، إلى جانب فعاليات ومسابقات سوق الظفرة التراثي ومكشات الظفرة وشارع المليون.

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